Курганский пенсионер вернул сотни тысяч рублей, переведенных аферистам
Пенсионеру удалось взыскать 440 тысяч рублей с жителя Ростовской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прокуратура Звериноголовского округа Курганской области через суд добилась возврата части средств 71‑летнему пенсионеру, который лишился почти 3 млн рублей из ‑за действий телефонных мошенников. Иск в интересах пострадавшего был подан в суд Ростовской области к владельцу банковского счета, на который ушла часть похищенных денег. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области.
По данным надзорного ведомства, пожилому жителю района звонили неизвестные, представившись сотрудниками банка и силовых структур. Под их влиянием мужчина перевел на так называемые «безопасные счета» почти 3 млн рублей. «Установлено, что 440 тысяч рублей из похищенных средств поступили на счет, принадлежащий жителю Ростовской области. В целях защиты нарушенных прав потерпевшего прокурор района обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы в его пользу», — сообщили в прокуратуре Курганской области.
В прокуратуре уточнили, что материалы гражданского иска были выделены из расследуемого уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в отношении неустановленных лиц. Суд изучил представленные доказательства, признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решением Миллеровского районного суда с владельца счета взысканы 440 тыс. рублей в пользу потерпевшего.
