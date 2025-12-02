Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Курганский пенсионер вернул сотни тысяч рублей, переведенных аферистам

02 декабря 2025 в 12:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пенсионеру удалось взыскать 440 тысяч рублей с жителя Ростовской области

Пенсионеру удалось взыскать 440 тысяч рублей с жителя Ростовской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Звериноголовского округа Курганской области через суд добилась возврата части средств 71‑летнему пенсионеру, который лишился почти 3 млн рублей из ‑за действий телефонных мошенников. Иск в интересах пострадавшего был подан в суд Ростовской области к владельцу банковского счета, на который ушла часть похищенных денег. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области.

По данным надзорного ведомства, пожилому жителю района звонили неизвестные, представившись сотрудниками банка и силовых структур. Под их влиянием мужчина перевел на так называемые «безопасные счета» почти 3 млн рублей. «Установлено, что 440 тысяч рублей из похищенных средств поступили на счет, принадлежащий жителю Ростовской области. В целях защиты нарушенных прав потерпевшего прокурор района обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы в его пользу», — сообщили в прокуратуре Курганской области.

В прокуратуре уточнили, что материалы гражданского иска были выделены из расследуемого уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в отношении неустановленных лиц. Суд изучил представленные доказательства, признал доводы прокурора обоснованными и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решением Миллеровского районного суда с владельца счета взысканы 440 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал