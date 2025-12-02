Курганский пенсионер вернул сотни тысяч рублей, переведенных аферистам

Пенсионеру удалось взыскать 440 тысяч рублей с жителя Ростовской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Звериноголовского округа Курганской области через суд добилась возврата части средств 71‑летнему пенсионеру, который лишился почти 3 млн рублей из ‑за действий телефонных мошенников. Иск в интересах пострадавшего был подан в суд Ростовской области к владельцу банковского счета, на который ушла часть похищенных денег. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области.

По данным надзорного ведомства, пожилому жителю района звонили неизвестные, представившись сотрудниками банка и силовых структур. Под их влиянием мужчина перевел на так называемые «безопасные счета» почти 3 млн рублей. «Установлено, что 440 тысяч рублей из похищенных средств поступили на счет, принадлежащий жителю Ростовской области. В целях защиты нарушенных прав потерпевшего прокурор района обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы в его пользу», — сообщили в прокуратуре Курганской области.