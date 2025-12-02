Арестованный по обвинению в даче взятки экс-глава района Перми не признал вину
Следствие считает, что за деньги ему обещали подготовить медицинские документы, подтверждающие его непригодность к прохождению военной службы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бывший руководитель Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин, проходящий по делу о даче взятки, на этапе первоначальных следственных мероприятий отказался признать свою вину. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье», со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.
«По данным следствия, Дробинину вменяется передача взятки в размере 3 млн рублей. Следственные органы полагают, что за указанные средства ему обещали подготовить медицинские документы, подтверждающие его непригодность к прохождению военной службы», — пишет издание.
1 декабря URA.RU сообщало о том, что Дробинин был заключен под стражу сроком на два месяца. Ему вменяется часть 5 статьи 291 (Дача взятки).
До этого стало известно, что находящийся под следствием по другому делу о мошенничестве и взятке Дмитрий Дробинин заключил контракт с Минобороны РФ. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство. На службу он пошел во время расследования уголовного дела, в рамках которого его обвинили в мошенничестве и получении взятки.
