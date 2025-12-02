Экс-замгенпрокурора Лопатин поменял работу
02 декабря 2025 в 12:18
Бывший заместитель генерального прокурора РФ Алексей Лопатин стал генеральным директором Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. О назначении сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Решение было принято на заседании Совета судей в Москве.
