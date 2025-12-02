В коммунальную инфраструктуру Тюменской области вложат 54 миллиарда рублей
Частный партнер построит и реконструирует более тысячи коммунальных объектов
Тюменская область планирует привлечь более 54 миллиардов рублей инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры до 2040 года. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. Частный партнер построит и реконструирует более тысячи коммунальных объектов.
«За 15 лет профессиональная команда частного партнера построит и реконструирует более тысячи коммунальных объектов, в том числе 378 км сетей водоснабжения и 118 км сетей водоотведения. В 70 малых населенных пунктах будут установлены станции водоочистки», — рассказали в инфоцентре.
Подготовка к стратегическому партнерству заняла около двух лет. С 1 января 2026 года специалисты начнут операционную деятельность в муниципалитетах, формируя единого оператора водоснабжения. Срок концессии составляет 49 лет.
Ранее URA.RU писало, что в этом году заключили 16 концессионных соглашений. Планируется построить и реконструировать крупные водоочистные сооружения, водозаборы и очистные станции, канализационные очистные сооружения, а также магистральные и квартальные сети. Основные объемы работ будут выполнены в течение 15 лет.
