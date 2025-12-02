Мужчину приговорили к 13 года и 6 месяцам Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Каменска-Уральского Максим Попов приговорен к 13 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожительницы, которую он превратил в мумию. Также свердловчанина осудили за кражу телефона у незнакомой девушки.

«В августе 2023 года Попов вместе с сожительницей устроились на работу сторожами в коллективный сад. С работниками заключили трудовой договор и выделили дом для проживания. Весной 2024 года садоводы заметили, что женщина-сторож куда-то исчезла, а вскоре пропал и Максим», — рассказали в пресс-службе судов Свердловской области. Спустя год новые сторожа нашли в погребе пропавшую женщину, к тому моменту она уже превратилась в мумию.

Мужчина заявил, что сожительница умерла своей смертью, но доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора. Кроме того, оказалось, что тогда же Попов украл в продуктовом магазине телефон у незнакомки, здесь он вину признал в полном объеме.

Свердловчанина приговорили к 13 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима, приговор пока не вступил в законную силу.