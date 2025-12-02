«Нижневартовску повезло»: стартовали съемки сериала про нефть ХМАО
Герои сериала живут неподалеку от Самотлорского месторождения нефти
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
Популярные онлайн кинотеатры начали съемки драмеди о нефти и неожиданном богатстве жителя поселка под Нижневартовском. О старте проекта сообщил Premier.
«Начали съемки Нефти — драмы с элементами комедии», — сообщили в официальном telegram-канале сервиса. В проекте заняты Иван Охлобыстин, Антон Васильев, Кристина Асмус, Андрей Максимов, Валери Зоидова, Роза Хайруллина, Иван Добронравов, Елена Николаева, Александр Горбатов и другие актеры.
Сюжет описан на сайте Okko: «Нижневартовску повезло: доходы от Самотлора осели в нем. А вот в соседнем Шевелево нет ни нефти, ни денег, ни инфраструктуры. Но небольшое землетрясение меняет все: в колодце местного сантехника Семена Плахова вместо воды появляется нефть. Семен вместе с местным чудаком Ульяном начинает подпольную нефтедобычу, пытаясь построить самый честный нечестный бизнес», — говорится в аннотации. Премьера сериала запланирована на 2027 год.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!