«Нижневартовску повезло»: стартовали съемки сериала про нефть ХМАО

«Начали съемки Нефти — драмы с элементами комедии», — сообщили в официальном telegram-канале сервиса. В проекте заняты Иван Охлобыстин, Антон Васильев, Кристина Асмус, Андрей Максимов, Валери Зоидова, Роза Хайруллина, Иван Добронравов, Елена Николаева, Александр Горбатов и другие актеры.

Сюжет описан на сайте Okko: «Нижневартовску повезло: доходы от Самотлора осели в нем. А вот в соседнем Шевелево нет ни нефти, ни денег, ни инфраструктуры. Но небольшое землетрясение меняет все: в колодце местного сантехника Семена Плахова вместо воды появляется нефть. Семен вместе с местным чудаком Ульяном начинает подпольную нефтедобычу, пытаясь построить самый честный нечестный бизнес», — говорится в аннотации. Премьера сериала запланирована на 2027 год.