Дмитриев заявил о важном для мира дне

Дмитриев заявил о важности визита Стива Уиткоффа в Москву 2 декабря Фото: Роман Наумов © URA.RU

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву 2 декабря — важынй день для мира. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине», — сказал Дмитирев. Его сообщение опубликовано в соцсети X.