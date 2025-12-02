Логотип РИА URA.RU
Политика

Дмитриев заявил о важном для мира дне

Дмитриев: визит Уиткоффа в Москву - важный день для мира
02 декабря 2025 в 12:31
Дмитриев заявил о важности визита Стива Уиткоффа в Москву 2 декабря

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву 2 декабря — важынй день для мира. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. 

«Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную повестку Трампа на Украине», — сказал Дмитирев. Его сообщение опубликовано в соцсети X. 

Самолет Уиткоффа уже летит в Москву. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным запланированы на вторую половину дня. Встреча будет шестой по счету в этом году. Чего ждать от встречи — в материале URA.RU.

