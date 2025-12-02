Пятеро детей в один момент стали сиротами после трагедии в Казахстане

Дети лишились сразу обоих родителей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В конце ноября Актобе оказался в центре страшной семейной драмы, потрясшей весь регион: поиски пропавших супругов завершились ужасной находкой в безлюдной степи. В восемнадцати километрах от города, вдали от оживленных трасс, волонтеры обнаружили тела 29-летней Гулжахан Шектибаевой и 40-летнего Аманжола Алмаганбетова.

Погибли родители пятерых маленьких детей, младшему из которых всего три года. Эта трагедия не оставила равнодушными никого — ни родственников, ни жителей города, ни оперативников, которым еще предстоит установить истину: что же произошло той фатальной ночью?

Уехали по делам и пропали

Вечером 20 ноября Гулжахан и Аманжол покинули свой дом, отправившись в путь на темно-синей Toyota Camry. Сестре Гулжахан они сообщили, что собираются решить личные дела и должны вернуться к ужину. Однако связь с ними оборвалась спустя несколько часов — телефоны обоих перестали отвечать, родные встревожились и к полуночи сообщили в полицию о пропаже.

Утром следующего дня по всему региону распространились ориентировки поискового сообщества «ZelloPoisk Актобе». В операции участвовали десятки волонтеров с техникой и пешими группами. К обеду разведка принесла жуткие вести: автомобиль супругов обнаружили в стороне от трассы, дверь водителя распахнута, ключ зажигания оставлен внутри.

На заднем сиденье — тело Гулжахан. Рядом — кухонный нож, на теле женщины видны колотые ранения. В 60-ти метрах от машины волонтеры нашли мертвого Аманжола. По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Прощального письма при нем не оказалось.

Атмосфера в семье была накалена

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Официальная версия — бытовой конфликт, неожиданно перешедший в трагедию: ссора, вспышка агрессии, убийство, а затем — суицид. Впрочем, следствие не исключает и альтернативных сценариев, в том числе вмешательства третьих лиц.

Почва для внутреннего кризиса в семье Шектибаевых действительно была. Как стало известно изданию «КП», в последние полгода пара жила трудно: Аманжол остался без работы, пытаясь устроиться хоть куда-то, а Гулжахан бралась за временные подработки на рынке. Денег постоянно не хватало, атмосфера в доме накалялась, но по словам близких, до рукоприкладства не доходило, а супруги надеялись справиться с трудностями.