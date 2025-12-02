В Пермском крае на уроке технологии произошел пожар

Он поднес зажигалку к емкости с веществом, после чего произошла вспышка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьник получил ожоги при неосторожном обращении с клеем и открытым огнем на уроке технологии в одной из школ Карагайского муниципального округа (Пермский край). Во время занятия ученик решил провести самостоятельный опыт и выяснить, воспламеняется ли столярный клей. Инцидент произошел днем 1 декабря.

«Для этого он поднес зажигалку к емкости с веществом, после чего произошла вспышка пламени. В результате горящий клей разбрызгался, и загорелась одежда школьника», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.