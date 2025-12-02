Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В Пермском крае на уроке технологии произошел пожар

МЧС: пермский школьник обжегся, проверяя горючесть клея на уроке технологии
02 декабря 2025 в 12:40
Он поднес зажигалку к емкости с веществом, после чего произошла вспышка

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьник получил ожоги при неосторожном обращении с клеем и открытым огнем на уроке технологии в одной из школ Карагайского муниципального округа (Пермский край). Во время занятия ученик решил провести самостоятельный опыт и выяснить, воспламеняется ли столярный клей. Инцидент произошел днем 1 декабря. 

«Для этого он поднес зажигалку к емкости с веществом, после чего произошла вспышка пламени. В результате горящий клей разбрызгался, и загорелась одежда школьника», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале. 

Подросток получил термические ожоги и был госпитализирован. По данному инциденту дознаватель МЧС России организовал проведение проверки.

