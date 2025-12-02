Краснов пообещал применять жесткие меры против коррумпированных судей
Краснов пообещал реагировать на все случаи коррупции среди судей
Реакция на коррупционные действия судей будет бескомпромиссной независимо от их уровня. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
«На любые действия коррупционного характера — вне зависимости от уровня их совершения — реакция будет бескомпромиссной», — сказал Краснов в ходе выступления на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве. Его слова приводит ТАСС.
Краснов также подчеркнул, что судебные решения не должны способствовать мошенническим схемам или содержать неоднозначных оценок. Такие факты существуют, и коллегия должна занимать принципиальную позицию по отношению к нарушителям профессиональной этики, отметил председатель Верховного суда.
