Краснов пообещал применять жесткие меры против коррумпированных судей

Краснов: реакция на любые коррупционные действия судей будет бескомпромиссной
02 декабря 2025 в 12:36
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Реакция на коррупционные действия судей будет бескомпромиссной независимо от их уровня. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

«На любые действия коррупционного характера — вне зависимости от уровня их совершения — реакция будет бескомпромиссной», — сказал Краснов в ходе выступления на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве. Его слова приводит ТАСС.

Краснов также подчеркнул, что судебные решения не должны способствовать мошенническим схемам или содержать неоднозначных оценок. Такие факты существуют, и коллегия должна занимать принципиальную позицию по отношению к нарушителям профессиональной этики, отметил председатель Верховного суда.

  • Читатель
    02 декабря 2025 13:16
    проверьте тех кто выносил решение по поводу погоды в доме...
