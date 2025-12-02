Текслер замотивировал студенток получать уникальный маткапитал

Алексей Текслер рассказал об особенностях студенческого маткапитала Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинской области уже год действует уникальная форма поддержки студентов, родивших ребенка. Студенческий маткапитал объемом чуть более одного миллиона рублей можно направить на приобретение жилья, ежеквартальные выплаты и другие варианты помощи, что становится дополнительной мотивацией для рождения детей. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер в рамках прямой линии с губернатором на вопрос местной жительницы о способах использования сертификата.

«Студенческий маткапитал — это уникальная мера поддержки в нашем регионе, которая была принята год назад для того, чтобы мотивировать молодежь не отказываться от ребенка. Сейчас у нас уже 127 заявлений — значит, что результат есть», — отметил Текслер.