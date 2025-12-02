Курган богат талантами: семья Володиных-Катибли вышла в финал всероссийского конкурса. Фото
Финал конкурса семей пройдет в Москве 8 июля 2026 года
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Семья Володиных-Катибли из Кургана вышла в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» по итогам полуфинала для участников из Уральского федерального округа, который в этом году проходил в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Семья Володиных-Катибли из Кургана успешно прошла все испытания полуфинала и вошла в число 31 семейной команды Уральского федерального округа, которые прошли в финал второго сезона конкурса „Это у нас семейное“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“. В этот раз конкурс стал частью национального проекта „Семья“, а его ключевая тема — „Быть семьей“», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Семья Володиных-Катибли из Кургана вышла в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
Фото: telergam-канал «Курганская область официально»
В региональном полуфинале участвовали 155 семейных команд из всех субъектов Уральского федерального округа. Организаторы провели для них серию испытаний. В программу вошли интеллектуальные задания, творческие конкурсы и спортивные эстафеты. Все испытания объединяла общая идея сохранения семейных ценностей и совместного досуга.
Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет 8 июля 2026 года в Москве, в День семьи, любви и верности. Курганская семья поборется за один из главных призов — сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Всего для победителей предусмотрено 60 таких сертификатов. Финалистам также вручат сертификаты на семейные путешествия по России.
Ранее URA.RU писало, что В Екатеринбурге завершился окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Среди победителей — 12 семей из Челябинской области, восемь — из Свердловской, пять — из Ханты-Мансийского автономного округа, четыре — из Тюменской области, по одной семье из Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!