Финал конкурса семей пройдет в Москве 8 июля 2026 года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Семья Володиных-Катибли из Кургана вышла в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» по итогам полуфинала для участников из Уральского федерального округа, который в этом году проходил в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Семья Володиных-Катибли из Кургана успешно прошла все испытания полуфинала и вошла в число 31 семейной команды Уральского федерального округа, которые прошли в финал второго сезона конкурса „Это у нас семейное“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“. В этот раз конкурс стал частью национального проекта „Семья“, а его ключевая тема — „Быть семьей“», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Семья Володиных-Катибли из Кургана вышла в полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Фото: telergam-канал «Курганская область официально»

В региональном полуфинале участвовали 155 семейных команд из всех субъектов Уральского федерального округа. Организаторы провели для них серию испытаний. В программу вошли интеллектуальные задания, творческие конкурсы и спортивные эстафеты. Все испытания объединяла общая идея сохранения семейных ценностей и совместного досуга.

Продолжение после рекламы

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет 8 июля 2026 года в Москве, в День семьи, любви и верности. Курганская семья поборется за один из главных призов — сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Всего для победителей предусмотрено 60 таких сертификатов. Финалистам также вручат сертификаты на семейные путешествия по России.