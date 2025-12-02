Киевляне придумали мирный план из одного пункта против Зеленского Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Жители Киева предложили простой мирный план для окончания конфликта с Россией, состоящий всего из одного пункта — прекратить финансирование президента Украины Владимира Зеленского. По мнению киевлян, это немедленно остановит боевые действия, поскольку руководство не предпринимает шагов к миру.

«Просто не давайте Зеленскому „бабки“. <...> Это единственный мирный план, который состоит всего лишь из одного пункта», — написал один из жителей столицы Украины. Его слова приводят журналисты KP.RU после анализа украинского сегмента соцсетей.