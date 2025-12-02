Логотип РИА URA.RU
Жители Киева предложили мирный план с Россией, состоящий из одного пункта

02 декабря 2025 в 12:46
Киевляне придумали мирный план из одного пункта против Зеленского

Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Жители Киева предложили простой мирный план для окончания конфликта с Россией, состоящий всего из одного пункта — прекратить финансирование президента Украины Владимира Зеленского. По мнению киевлян, это немедленно остановит боевые действия, поскольку руководство не предпринимает шагов к миру.

«Просто не давайте Зеленскому „бабки“. <...> Это единственный мирный план, который состоит всего лишь из одного пункта», — написал один из жителей столицы Украины. Его слова приводят журналисты KP.RU после анализа украинского сегмента соцсетей.

Ранее стало известно, что президент Украины с первым официальным визитом посетил Ирландию. Он прибыл в Дублин вместе со своей супругой. На фоне этих событий аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович выразил мнение, что Зеленский больше не вернется в Киев, поскольку опасается нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

