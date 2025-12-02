Логотип РИА URA.RU
Бывшее общежитие ДОСААФ в Екатеринбурге лишили статуса ОКН

02 декабря 2025 в 12:55
Зданию отказали в статусе объекта культурного наследия

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области лишило бывшее общежитие ДОСААФ (Воеводина, 6) в Екатеринбурге статуса памятника. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Евгений Рябинин.

«Признать утратившим силу приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.08.2024 № 489 „О включении объекта „Здание общежития комплекса Дома обороны“, [...] обладающего признаками объекта культурного наследия“, — сказано в документе. Он был подписан 1 декабря.

В августе 2024 года бывшее общежитие включили в список выявленных объектов культурного наследия. Это спасло здание от сноса.

