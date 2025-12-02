Уже третий танкер в Черном море оказался под ударом: как Украина пыталась атаковать судна в последние дни

В Черном море атаковали российский танкер Фото: Роман Наумов © URA.RU

За последнюю неделю в акватории Черного моря атаковали несколько танкеров. Сначала под удар попали судна Kairos и Virat, а уже 2 декабря оказался атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Что известно о ситуации в настоящий момент — в материале URA.RU.

Атаковали танкер с маслом

Танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла был атакован в 80 морских милях от побережья Турции. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. По данным ведомства, инцидент произошел в Черном море, однако судно под российским флагом не прекратило движение и продолжает курс к турецкому порту Синоп.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов. В настоящее время у 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем, оно не запрашивает помощь. Судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа», — говорится в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции. Власти подчеркнули, что контролируют ситуацию и поддерживают связь с судном.

Midvolga 2 — 140-метровый танкер, построенный в 2014 году. Судно ходит под российским флагом, порт приписки — Большой порт Санкт-Петербург. Владельцем указана Средневолжская судоходная компания из Москвы.

Продолжение серии ударов

Инцидент с Midvolga 2 произошел на фоне серии атак на танкеры в Черном море в конце ноября. На днях танкерные суда Kairos и Virat, шедшие в Россию под флагом Гамбии подали сигналы бедствия в 28 и 38 морских милях от турецкого побережья. На Kairos произошло возгорание в районе машинного отделения. На следующий день, 29 ноября, была совершена уже повторная попытка атаковать танкер Virat. В результате он получил незначительные повреждения правого борта.