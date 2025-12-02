Какие товары и услуги подорожают в Перми к Новому году

Рост цен ожидается на продукты и непродовольственные товары Фото: Илья Московец © URA.RU

В преддверии Нового года ожидается повышение цен на товары, которые ассоциируются с праздником. Также подорожание может коснуться дефицитных или редковстречающихся продуктов. Больше всего цены увеличатся на икру, мясные и сырные деликатесы, мандарины, рассказала URA.RU старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова.

«Почему цены меняются? Все дело в спросе и предложении. Люди хотят праздника и готовы тратить больше. Почему бы бизнесу этим не воспользоваться?», — отметила экономист.

Собеседница агентства добавила, что перед праздниками у магазинов увеличиваются издержки. Торговые точки работают дольше, и приходится платить сотрудникам за сверхурочную работу. Также в холодное время года дорожает топливо, то есть увеличивается стоимость доставки товаров до магазинов. Все это влияет на стоимость товаров.

Икра

По словам экономиста, прежде всего вырастут цены на красную и черную икру. Подорожание началось еще в ноябре, а достигнет пика к 20 декабря. По мнению преподавателя Пермского Политеха, даже сейчас уже поздно закупаться икрой, но если не сделать это в ближайшее время, то позже цены еще увеличатся.

Деликатесы

Сырные и мясные нарезки тоже вырастут в цене. Повышение стоимости прослеживается с конца ноября. Максимальный спрос и цены на эти товары обычно бывает в последних числах декабря.

Экзотические фрукты

Юлия Стародумова отметила, что самыми недорогими являются первые мандарины, которые продают в ноябре. Но они обычно бывают невкусными. Если хочется купить более качественный фрукт, экономист рекомендует дождаться середины декабря, но при этом нужно учитывать повышение стоимости на него. Маракуйя, манго, личи, ананасы и другие экзотические фрукты тоже будут увеличиваться в цене

Орехи и сухрфрукты

Эти продукты часто добавляют в новогоднюю выпечку или рождественские кексы, поэтому спрос тоже повышается. Экономист рекомендует покупать грецкий орех, миндаль, фундук, изюм и цукаты уже сейчас, чтобы не переплачивать в конце декабря.

Подарки

Из непродовольственных товаров больше всего увеличится в цене то, что часто приобретают на подарки. Речь идет об электронике, наушниках, гаджетах, парфюмерии, наборах для хобби, детских электронных товаров. Экономист отметила, что ритейлеры понимают необходимость подарков, поэтому в конце ноября или начале декабря могут завысить цены, чтобы в декабре сделать скидки, которые привлекут покупателей. При этом цены на таких распродажах обычно равны стоимости товаров в ноябре.

Елочные украшения

Пик цен на елочные украшения, гирлянды, подарочную упаковку приходится на первую половину декабря, когда есть большой выбор товара. После 25 декабря магазины могут распродавать остатки.

Одежда

Праздничная одежда, вечерние платья и костюмы могут подорожать, так как люди готовы платить за возможность заранее подготовиться к празднику, отметила экономист. К тому же некоторые компании начинают проводить уже в начале декабря.

Услуги

Среди услуг повышение цен ожидается на доставку продуктов. По словам преподавателя Пермского Политеха, курьерские службы буду перегружены заявками, может увеличиться стоимость минимального заказа, а бесплатная доставка станет платной.

Пермякам также рекомендуют быть готовыми к повышению стоимости услуг аниматоров. Традиционно вырастут цены в салонах красоты, так как люди будут активно записываться на процедуры, чтобы хорошо выглядеть на празднике.

