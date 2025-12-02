Хинштейн сообщил Путину о курских корнях Колобка
Колобок появлялся в книге курянки Екатерины Авдеевой
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
У сказочного персонажа Колобок есть курские корни. Такие детали создания произведения губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту РФ Владимиру Путину.
«Впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу „Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою“. Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни», — сказал Хинштейн на встрече с Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
На той же встрече Хинштейн рассказал о восстановлении Курской области. По его словам, обстановка в регионе непростая, но улучшается. Куряне стали вновь интересоваться культурной жизнью. Путин отметил, что желание жителей ходить на спектакли говорит о высоком интеллектуальном уровне.
Ранее в Госдуме пришли к выводу, что Чебурашка — еврей. Как обратил внимание глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, этот сказочный зверек прибыл в СССР в ящике с апельсинами. А апельсины в Союз завозили из Израиля.
