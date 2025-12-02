Куриная ножка и гигантский виноград: тестируем самое странное мороженое в Тюмени

Необычные десерты произведены в Китае Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Производители сладостей давно живут по принципу «удиви покупателя — и он твой». В погоне за вирусностью и быстрым рублем на рынок выходят все более странные десерты: мороженое в виде куриной ножки, гигантский виноград в прозрачной колбе — будто из музея еды. Мы отыскали такие диковинки в Тюмени, вооружились ложками, терпением, любопытством и отправились пробовать. Итоги — в нашей рубрике «Проверено на себе».

«Куриная ножка»

Десерт действительно напоминал ножку в панировке Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Первое впечатление — на вид — идеальная иллюзия настоящей ножки из KFC: аппетитная форма, ровная «панировка», те самые очертания, от которых на автомате вспоминаешь заветное ведерко. Положи рядом с настоящей запеченой голенью — и отличить сможет разве что дегустатор.

Упаковка сама по себе — маленькое шоу. Яркая, цепляющая взгляд, с крупным изображением легендарной «ножки». На обороте — иероглифы и описание, которое намекает: чудо родом из Китая, где к экспериментам с едой давно привыкли.

Открываем… и тут у редакции происходит синхронное округление глаз. Перед нами действительно куриная ножка, аккуратно покрытая хрустящей посыпкой, только вместо горячего пара — легкий морозный иней. Держишь в руках — голова говорит «курица», пальцы кричат: «мороженое». Небольшой когнитивный диссонанс обеспечен сразу.

Разрезаем. Внутри — плотная молочно-желтая начинка, больше похожая по виду на сливочное масло. На вкус — ближе к маргарину: тяжеловато, жирновато и совсем не то, что ожидаешь от десерта.

Хрустит только «панировка». Она сделана из вафельной стружки и, по мнению редакции, оказалась единственной частью, за которую не стыдно. Один сотрудник неожиданно заявил, что мороженое ему понравилось — «интересный вкус, необычно». Остальные же сдержанно, но единогласно признали: эксперимент не удался.

Цена: 149 рублей за 75 граммов. Ощущения — на любителя.

Гигантский виноград

Замороженная «ягода» слегка замялась при транспортировке Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Здесь производитель решил сыграть в премиум и подачу. Упаковка — как будто музейный экспонат: прозрачная прочная колба, внутри — огромная замороженная «гроздь» винограда. Смотрится эффектно: сделано явно так, чтобы вы сразу достали телефон. Правда, при перевозке несколько «виноградин» все же замялись, несмотря на защитную конструкцию.

Запах внушал надежду. Стоило открыть крышку, как в воздухе появился узнаваемый аромат «Изабеллы» — насыщенный, виноградный, яркий. На мгновение нам даже показалось, что десерт может реабилитировать иностранные сладости после «ножки».

Разрез — и снова восторг. Внутри — нежно-розовый пломбир, аккуратно покрытый фиолетовой глазурью. Визуально — очень красиво, будто десерт с витрины модного кондитера. Но вкусовые рецепторы быстро расставили все по местам.

Глазурь оказалась странной — сладость с легким… мыльным оттенком, который сложно забыть. Само мороженое — что-то среднее между сорбетом и замороженным йогуртом.

Как и в случае с «ножкой», лишь один человек в редакции сказал, что десерт ему понравился: «Пломбир нежный, вкус винограда „Изабелла“ передан деликатно, не химозно». Остальные же только пожали плечами: красиво, необычно, но удовольствие сомнительное.

Цена: 297 рублей за 75 граммов. В два раза дороже — а эмоции примерно те же.

Итог