Окружная больница Салехарда проведет «Ночь диспансеризации»

В Ночь диспансеризации в Салехарде можно пройти осмотры узких специалистов
02 декабря 2025 в 13:01
Акция пройдет 3 декабря

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Салехардская окружная больница проведет акцию «Ночь диспансеризации» 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения. 

«Мы рады объявить, что запускаем акцию „Ночная диспансеризация“. Она актуальна для тех, кто в предновогодней суете и в потоке рабочих задач хочет выкроить время для проверки состояния своего здоровья», — отмечено в сообщении. 

В этот день ямальцы смогут пройти как обычную, так и репродуктивную диспансеризацию. По данным медиков, для каждой возрастной категории подготовлен свой перечень обязательных обследований.

Дополнительно всем участникам предложат анализ на гормоны щитовидной железы и консультацию врача-эндокринолога. При наличии показаний пациентам помогут оперативно записаться на прием к узким специалистам на ближайшие свободные даты.

Акция состоится 3 декабря. Ее начало запланировано на 20:00. Работать поликлиника будет до 00:00. Медицинское учреждение находится по адресу улица Мира, 39. 

Ранее аналогичные акции «Ночь диспансеризации» уже проводились в ЯНАО. В Новом Уренгое поликлиники работали в особом режиме 27 ноября и принимали пациентов, предлагая расширенный перечень бесплатных обследований, включая МРТ и консультации узких специалистов.

