Окружная больница Салехарда проведет «Ночь диспансеризации»

Акция пройдет 3 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Салехардская окружная больница проведет акцию «Ночь диспансеризации» 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

«Мы рады объявить, что запускаем акцию „Ночная диспансеризация“. Она актуальна для тех, кто в предновогодней суете и в потоке рабочих задач хочет выкроить время для проверки состояния своего здоровья», — отмечено в сообщении.

В этот день ямальцы смогут пройти как обычную, так и репродуктивную диспансеризацию. По данным медиков, для каждой возрастной категории подготовлен свой перечень обязательных обследований.

Продолжение после рекламы

Дополнительно всем участникам предложат анализ на гормоны щитовидной железы и консультацию врача-эндокринолога. При наличии показаний пациентам помогут оперативно записаться на прием к узким специалистам на ближайшие свободные даты.

Акция состоится 3 декабря. Ее начало запланировано на 20:00. Работать поликлиника будет до 00:00. Медицинское учреждение находится по адресу улица Мира, 39.