Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Новый спортивный объект в Талице появится благодаря спикеру заксобрания Бабушкиной

Спикер свердловского заксобрания Бабушкина решила вопрос о стадионе в Талице
02 декабря 2025 в 13:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Людмила Бабушкина поспособствовала строительству стадиона

Людмила Бабушкина поспособствовала строительству стадиона

Фото: пресс-служба свердловского заксобрания

В Талицком муниципальном округе Свердловской области в 2026 году появится современный школьный стадион. Решение о его строительстве на территории школы № 8 было принято после личного приема граждан, который провела председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина. Информация о будущем спортивном объекте опубликована в пресс-релизе по итогам приема.

«Ко мне уже поступали обращения по поводу школы №8. И мы вместе с главой Михаилом Владимировичем Михайловым и председателем думы Еленой Геннадьевной Забанных обеспечили подготовку проектно-сметной документации и запланировали работы по строительству школьного стадиона. Развитие спортивной инфраструктуры — это вклад в формирование здорового образа жизни наших жителей», — сказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Инициатива исходила от жительницы Талицы Елены Колотыгиной, чьи дети занимаются футболом в школе № 8 и участвуют в соревнованиях. В рамках государственной программы развития образования в школе будет обустроена физкультурно-спортивная зона с универсальной площадкой для игровых видов спорта, беговой дорожкой и другими объектами. В пресс-релизе также отмечается, что при поддержке Бабушкиной в Талице уже реализован ряд социально значимых проектов, включая реконструкцию стадиона «Колос» и строительство ледовой арены.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал