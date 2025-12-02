Новый спортивный объект в Талице появится благодаря спикеру заксобрания Бабушкиной

Людмила Бабушкина поспособствовала строительству стадиона Фото: пресс-служба свердловского заксобрания

В Талицком муниципальном округе Свердловской области в 2026 году появится современный школьный стадион. Решение о его строительстве на территории школы № 8 было принято после личного приема граждан, который провела председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина. Информация о будущем спортивном объекте опубликована в пресс-релизе по итогам приема.

«Ко мне уже поступали обращения по поводу школы №8. И мы вместе с главой Михаилом Владимировичем Михайловым и председателем думы Еленой Геннадьевной Забанных обеспечили подготовку проектно-сметной документации и запланировали работы по строительству школьного стадиона. Развитие спортивной инфраструктуры — это вклад в формирование здорового образа жизни наших жителей», — сказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.