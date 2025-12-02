Бывший зам Краснова будет отвечать за бюджет Верховного суда
Краснов назначил Лопатина главой Судебного департамента Верховного суда России
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов назначил бывшего заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина генеральным директором Судебного департамента при ВС РФ, который отвечает за бюджет и организацию работы судов. Кандидатуру Лопатина согласовал Совет судей РФ на пленарном заседании.
«Глава высшей судебной инстанции [Краснов] предложил на пленарном заседании Совета судей согласовать его (Лопатина — прим. URA.RU) кандидатуру на эту должность. После голосования Краснов подписал приказ о назначении Лопатина», — пишет ТАСС.
Лопатину 63 года, он занимал должность заместителя генпрокурора с 2011 года. Судебный департамент при ВС РФ отвечает за материально-техническое обеспечение судов, бюджет и административную работу всей судебной системы.
Ранее, 14 ноября, стало известно об освобождении от должности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ Владислава Иванова. Этот пост он занимал с мая 2024 года, до этого возглавлял Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Решение о его увольнении принял председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
