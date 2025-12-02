Бывший зам Краснова будет отвечать за бюджет Верховного суда

Краснов назначил Лопатина главой Судебного департамента Верховного суда России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов назначил бывшего заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина генеральным директором Судебного департамента при ВС РФ, который отвечает за бюджет и организацию работы судов. Кандидатуру Лопатина согласовал Совет судей РФ на пленарном заседании.

«Глава высшей судебной инстанции [Краснов] предложил на пленарном заседании Совета судей согласовать его (Лопатина — прим. URA.RU) кандидатуру на эту должность. После голосования Краснов подписал приказ о назначении Лопатина», — пишет ТАСС.

Лопатину 63 года, он занимал должность заместителя генпрокурора с 2011 года. Судебный департамент при ВС РФ отвечает за материально-техническое обеспечение судов, бюджет и административную работу всей судебной системы.

Продолжение после рекламы