Челябинские ветераны СВО будут получат приоритет при трудоустройстве

В Челябинской области прорабатывается вопрос трудоустройсвта ветеранов СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области ветераны СВО, получившие увечья во время выполнения боевых задач, будут в приоритететном порядке получать рабочие места. Об этом во время прямой линии заявил губернатор региона Алексей Текслер, отвечая на вопрос находящегося в зале бойца Антона Яковлева.

«Еще в прошлом году мы подписали с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области соглашение о приоритетном приеме на работу тех, кто возвращается из зоны специальной военной операции, — заявил губернатор. По его словам, сегодня работа в этом направлении усиливается.

Он пояснил, что вскоре будет принят закон о квотировании. Таким образом работодателей обяжут принимать к себе бойцов СВО. Также глава региона отдельно выделил созданный в регионе банк вакансий для военных. Его организовали с расчетом на то, чтобы уровень зарплат был не ниже среднего уровня, который есть в регионе.

Продолжение после рекламы