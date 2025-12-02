Курганцы отсудили у подмосковного бизнесмена более миллиона за украденные фото
Курганская фирма выиграла дело о присвоенных снимках напольных покрытий
Курганская коммерческая компания отсудила у предпринимателя из подмосковного города Балашиха более миллиона рублей. Причиной иска стали фотоснимки, которые подмосковный бизнесмен скачал с курганского сайта и разместил на своем ресурсе без указания без разрешения правообладателя. Об этом URA.RU сообщили источники из области правозащиты.
«Курганская фирма напольных покрытий обнаружила более 200 фото продукции, за которые были заплачены деньги, на чужом сайте. К подмосковному бизнесмену был подан иск о выплате компенсации за несанкционированное использование», — рассказали источники. Суд частично удовлетворил требования, курганцы получат один миллион восемьдесят тысяч рублей.
Информация нашла подтверждение в материалах арбитражного суда. Курганцы обнаружили свой фотоконтент на сайте рождественских распродаж, который принадлежит предпринимателю из Балашихи. Фото использовали с января по апрель 2024 года. Несанкционированное использование 216 снимков оценили в 10 000 рублей за каждое фото. Суд первой инстанции согласился с требованиями.
Подмосковный бизнесмен добился снижения выплат в апелляционной инстанции. Были учтены его замечания о том, что он убрал фото со своего сайте, нарушение было им допущено впервые и длилось недолго, а также о небольшом доходе, которые принесли продажи. Суд сократил размер требований вдвое и обязал бизнесмена выплатить курганцам 1 080 000 рублей.
