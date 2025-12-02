Логотип РИА URA.RU
Экс-замглавы мэрии Тобольска получил важный пост в структуре курганского правительства. Фото

Первым замгендиректора курганского инвестагентства назначен чиновник Кожедуб
02 декабря 2025 в 15:45
В структуре курганского правительства появился новый зам

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший заместитель главы администрации Тобольска Василий Кожедуб занял пост первого заместителя руководителя агентства по привлечению инвестиций Курганской области. О новом назначении URA.RU сообщил источник, близкий к правительству региона. 

«На варяга возлагают надежды по привлечению новых инвесторов в регион», — рассказал источник URA.RU. Он уточнил, что кандидатура Кожедуба согласовывалась с руководством области с учетом его предыдущих результатов в муниципальной сфере.

Экс-заммэра Тобольска Кожедуб получил высокую должность в курганском инвестагентстве

Фото: группа «Администрация города Тобольск» в соцсети «ВКонтакте»

В Тобольске Василий Кожедуб курировал предпринимательскую деятельность и инвестиционное направление, в том числе работу департамента экономики мэрии. Также в его зоне ответственности были вопросы взаимодействия с общественными объединениями: территориальным общественным самоуправлением, социально ориентированными некоммерческими организациями, Общественной палатой, инициативными группами и молодежными объединениями.

Собеседник добавил, что опыт Кожедуба по работе с бизнесом и общественными структурами планируют использовать в Курганской области для сопровождения инвестпроектов «под ключ». По данным источника, Кожедуб уже приступил к исполнению обязанностей в структуре и занимается работой с инвесторами.

Корреспонденты URA.RU запросили комментарий в инвестагентстве. Сам факт назначения нового первого заместителя подтвердили. Однако подробностей о том, кто был поставлен на этот пост, журналистам раскрывать не стали. 

Ранее URA.RU писало, что у мэра Тобольска Максима Афанасьева появлялся новый заместитель: тогда им стал Василий Кожедуб. Чиновник отвечал за предпринимательство, инвестиции и другие направления, а также курировать департамент экономики.

