Происшествия

Мигрант в ЯНАО хотел откупиться двумя тысячами рублей, чтобы остаться в РФ

Иностранный гражданин в ЯНАО хотел дать взятку полицейскому, чтобы остаться в РФ
02 декабря 2025 в 13:17
В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) иностранный гражданин хотел двумя тысячами рублей откупиться за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию. Он предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. 

«Обвиняемый передал участковому уполномоченному полиции взятку в сумме 2000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за нарушение фигурантом правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Полицейский от денег отказался», — отмечено в сообщении.

Правоохранитель обратился в органы. В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье мелкое взяточничество. На период следствия он был помещен под домашний арест. Обвинительное заключение направлено в суд.

Ранее в ЯНАО правоохранительные органы уже выявляли серьезные нарушения миграционного законодательства. Так, житель Надыма в течение девяти лет скрывал от властей наличие вида на жительство в иностранном государстве и не подал обязательное уведомление о постоянном проживании за рубежом. 

