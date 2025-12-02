Мигрант в ЯНАО хотел откупиться двумя тысячами рублей, чтобы остаться в РФ
В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) иностранный гражданин хотел двумя тысячами рублей откупиться за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию. Он предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
«Обвиняемый передал участковому уполномоченному полиции взятку в сумме 2000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за нарушение фигурантом правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Полицейский от денег отказался», — отмечено в сообщении.
Правоохранитель обратился в органы. В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье мелкое взяточничество. На период следствия он был помещен под домашний арест. Обвинительное заключение направлено в суд.
Ранее в ЯНАО правоохранительные органы уже выявляли серьезные нарушения миграционного законодательства. Так, житель Надыма в течение девяти лет скрывал от властей наличие вида на жительство в иностранном государстве и не подал обязательное уведомление о постоянном проживании за рубежом.
