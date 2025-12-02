Синоптики раскрыли, когда в Свердловской области начнется настоящая зима
Снегопады придут в область с 3 декабря
Фото: Илья Московец © URA.RU
С 3 декабря Свердловскую область ждут снегопады и гололедица. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.
«3 декабря — облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный 4-9, порывы до 14 м/с, температура ночью 0,-5°, днем -3,+2°», — говорят синоптики.
Также они уточняют, что в Екатеринбурге 3 декабря пройдет небольшой снег, ночью будет до -1 градуса, днем около 0. Из-за сочетания осадков и плюсовых значений воздуха на дорогах вероятна устойчивая гололедица.
На 4 декабря синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду с прояснениями. Ночью местами возможен снег, днем — мокрый снег, при этом гололедица на дорогах сохранится, а юго-западный ветер будет до 14 м/с. Ночью температура составит от 0 до -5 градусов, днем — от -2 до +3. В столице Урала в этот же день столбики термометров ночью опустятся до -1, днем останутся около 0.
К 5 декабря характер погоды начнет меняться. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов осадков не ожидается. По данным Уральского гидрометцентра, ночью температура по области опустится до -6 градусов, на крайнем севере — до -16, днем ожидается от 0 до -5, на севере — от -6 до -10. В Екатеринбурге 5 декабря будет без существенных осадков, ночью до -2, днем около -1 градуса.
