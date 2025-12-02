В деле задержанного главного азербайджанца на Урале фигурирует фирма по недвижимости

Видади Мустафаеву, предварительно, вменяют мошенничество Фото: Илья Московец © URA.RU

В уголовном деле нового лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева, задержанного накануне, по предварительным данным, фигурирует компания ООО «Агропродукт». По словам источника URA.RU, заявление на Мустафаева могли написать несколько человек, связанных с этой фирмой.

Ранее URA.RU писало, что Мустафаева могут подозревать в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Предварительно, он может быть фигурантом дела о махинациях с земельными участками. Судя по открытым источникам, «Агропродукт» занимается арендой недвижимости, а также ее покупкой и продажей (в том числе и земельных участков). По предварительным данным, В 2018 году Мустафаев якобы заключил договор займа с компанией, в счет которого позже изъял участки.

Один из бывших директоров «Агропродукта» Иван заявил URA.RU, что знает о задержании Мустафаева, но подробности ему неизвестны. «Я с ним давно знаком, но примерно с 2019 года мы перестали общаться. С тех пор я ничего слышать про него не хочу. В последний раз, когда мы общались, он попросил заплатить за него налог на машину. Деньги так и не вернул мне, но сам ездит на своей машине», — отметил в беседе с корреспондентом мужчина.

Продолжение после рекламы

Другой экс-директор «Агропродукта» Николай от комментариев отказался «в интересах следствия». Еще одна бывшая сотрудница компании, которая, предположительно, могла написать заявление на Видади — Татьяна — также не стала общаться с журналистом. Они подтвердили, что знакомы с Мустафаевым. Кроме того, еще одним потерпевшим в деле может быть некий Навруз С., который «представляется всем юристом или риелтором».

По данным URA.RU, Видади задержали вечером 1 декабря на выходе из фитнес-клуба возле башни «Исеть». В операции участвовали сотрудники спецназа. У него дома прошли обыски. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых от комментариев по теме воздержался в интересах следствия, пообещав вернуться к ней позже. Дозвониться до Мустафаева не получилось — его телефон оказался недоступен. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.