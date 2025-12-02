Студии перед Новым годом подорожали на 7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 30 сентября по 30 ноября 2025 года цены на вторичные квартиры-студии выросли на 7% до 101 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за два месяца квартиры-студии на вторичном рынке подорожали до 101 тысячи рублей за квадратный метр. Это связано с тем, что в городе растет число зарегистрированных сделок, доля ипотечного финансирования, а также спрос на вторичное жилье», — сообщается на сайте «Restate».

В Челябинске в конце 2025 года спрос на квартиры-студии на вторичном рынке вырос на 24%. Челябинцы стали чаще интересоваться однокомнатными (+23%), двухкомнатными (+23%) и трехкомнатными квартирами (+9%).

