Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В Челябинске перед Новым годом подорожали студии. Инфографика

Студии в Челябинске в среднем стоят 101 тысячу рублей за квадратный метр
02 декабря 2025 в 13:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Студии перед Новым годом подорожали на 7%

Студии перед Новым годом подорожали на 7%

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 30 сентября по 30 ноября 2025 года цены на вторичные квартиры-студии выросли на 7% до 101 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за два месяца квартиры-студии на вторичном рынке подорожали до 101 тысячи рублей за квадратный метр. Это связано с тем, что в городе растет число зарегистрированных сделок, доля ипотечного финансирования, а также спрос на вторичное жилье», — сообщается на сайте «Restate».

В Челябинске в конце 2025 года спрос на квартиры-студии на вторичном рынке вырос на 24%. Челябинцы стали чаще интересоваться однокомнатными (+23%), двухкомнатными (+23%) и трехкомнатными квартирами (+9%).

Продолжение после рекламы

Квартиры-студии в Челябинске подорожали из-за спроса

Фото: сайт «Restate»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал