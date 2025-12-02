Россияне не так охотно, как раньше раскупают билеты на балет «Щелкунчик». Скрин
Билеты на первый показ до сих пор остаются не выкупленными
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В этом году россияне гораздо медленнее раскупают билеты на балет «Щелкунчик», чем раньше. В этом убедился корреспондент URA.RU, проанализировав данные с сайта Большого театра.
Первый показ знаменитой постановки композитора Петра Чайковского пройдет 17 декабря. Продажа билетов открылась в 10 утра по мск. Однако на момент публикации материала в продаже осталось еще 28 билетов. Причем люди сперва раскупили самые дешевые места. В продаже остались лишь билеты в ценовом диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей. Таким образом, больше чем за час места еще не выкуплены.
Ровно та же ситуация сложилась и с 18-м декабря. Продажи стартовали в 11 утра по мск. В настоящее время нераспроданными остались 152 билета, цена которых варьируется от 5 до 50 тысяч рублей. Всего за декабрь-январь на сцене Большого театра балет покажут 33 раза.
Места на балет до сих пор остаются не проданными
Фото: скрин с афишы сайта Большого театра / bolshoi.ru/performances/ballet/nutcracker
Если сравнивать с прошлым годом, то тогда билеты на «Щелкунчика» были раскуплены за две минуты. А в 2023-м стало известно, что так называемые «перекупщики» продавали места за десятки тысяч рублей. В день показа цена могла доходить до сотни тысяч рублей.
- Дмитрий02 декабря 2025 13:35Потому что народ понял, что это новогодняя халтура! Не реклама, а для сравнения: Щелкунчик в Кремле дают лишь два раза, академия Ваганова, потому что 25 раз спектакль, артисты балета с полной самоотдачей давать не могут, вот и получается, абы кабы, заработать!