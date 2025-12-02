Билеты на первый показ до сих пор остаются не выкупленными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В этом году россияне гораздо медленнее раскупают билеты на балет «Щелкунчик», чем раньше. В этом убедился корреспондент URA.RU, проанализировав данные с сайта Большого театра.

Первый показ знаменитой постановки композитора Петра Чайковского пройдет 17 декабря. Продажа билетов открылась в 10 утра по мск. Однако на момент публикации материала в продаже осталось еще 28 билетов. Причем люди сперва раскупили самые дешевые места. В продаже остались лишь билеты в ценовом диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей. Таким образом, больше чем за час места еще не выкуплены.

Ровно та же ситуация сложилась и с 18-м декабря. Продажи стартовали в 11 утра по мск. В настоящее время нераспроданными остались 152 билета, цена которых варьируется от 5 до 50 тысяч рублей. Всего за декабрь-январь на сцене Большого театра балет покажут 33 раза.

Продолжение после рекламы

Места на балет до сих пор остаются не проданными Фото: скрин с афишы сайта Большого театра / bolshoi.ru/performances/ballet/nutcracker