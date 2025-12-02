В ЯНАО впервые отметили грантами социальных предпринимателей: чьи проекты стали лучшими

Гранты получили спортивные, социальные и медицинские проекты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Социальные предприниматели ЯНАО впервые получили региональные гранты на реализацию своих бизнес-идей. Победителями стали проекты из Салехарда, Ноябрьска и Надыма. Каждый из них сможет получить до 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

«Такой конкурс проводится в регионе впервые. Его цель — финансовая поддержка бизнес-проектов в сфере дополнительного образования, спорта, социальной защиты и медицины», — рассказали на портале окружного правительства.

Конкурс провели для социальных предприятий, которые впервые в текущем году вошли в региональный реестр. Грантовая поддержка направлена на проекты в сфере дополнительного образования, спорта, социальной защиты и медицины. Средства можно потратить на покупку оборудования, инвентаря и развитие инфраструктуры.

Компания «Арктический образовательный центр» из Салехарда использует грант для запуска «Школы робототехники». Организация приобретет компьютеры и специализированное оборудование. Для детей младшего и среднего возраста подготовят программу с регулярными занятиями по робототехнике, мастер-классами и тематическими мероприятиями. Как пояснила генеральный директор центра Юлия Савченко, новый курс дополнит уже действующий проект по обучению программированию и позволит развивать у школьников аналитическое мышление и творческие навыки.

В Ноябрьске грантовые средства направят на развитие клуба по кикбоксингу. Его директор Алексей Рахмистрюк планирует открыть дополнительные группы для детей и взрослых. На выделенные деньги закупят спортивную форму, защитную экипировку и инвентарь, чтобы увеличить охват занимающихся и повысить безопасность тренировок.