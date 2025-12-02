Логотип РИА URA.RU
Какие инвестиционные мегапроекты реализует на Ямале «Газпром» в ближайшие три года

В ЯНАО составили прогнозы по инвестициям «Газпрома» до 2028 года
02 декабря 2025 в 13:42
Ямальский газ остается в приоритете у основных инвесторов России

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО подготовили два уточненных прогноза по инвестициям ТЭК, в том числе ПАО «Газпром» в развитие региона до 2028 года. Речь идет о добыче и переработке газа на Тамбейской группе месторождений, строительстве железной дороги в рамках проекта СШХ и мостового перехода через Обь. При этом ямальские специалисты представили два сценария — базовый и консервативный. Последний предусмотрен на случай ухудшения общей экономической ситуации в ближайшие годы. Подробности — в материале URA.RU.

Инвестиции группы компаний ПАО «Газпром» на Тамбейском НГКМ

Как следует из документации окружного департамента, в ЯНАО разработан прогноз социально-экономического развития региона на 2026 — 2028 годы. В частности, специалисты предоставили два уточненных прогноза по инвестициям предприятий ТЭК и, в частности, ПАО «Газпром» — базовый и консервативный.

«В 2026 — 2028 годах планируется значительный объем вложений ПАО „Газпром“ в разработку Тамбейской группы месторождений», — сообщается в документе. Дочернее предприятие корпорации ООО «Газпром добыча Тамбей» уже сейчас активно инвестирует в развитие ямальских месторождений газа. Только сеть автомобильных дорог к кустам газоконденсатных скважин на Северо-Тамбейском лицензионном участке, расположенном в Ямальском районе, обойдется компании в 4,3 млрд рублей. 

Лицензии (ранее принадлежали ООО «Газпром недра») на право пользования Западно-Тамбейским, Северо-Тамбейским и Тасийским участками недр предприятие получило в июле 2022 года  В компании рассчитывают, что со временем Тамбейское месторождение станет сырьевой базой для комплекса по переработке этансодержащего газа в районе Усть-Луга Ленинградской области.

Помимо автомобильных дорог общество приступило к строительству морского отгрузочного терминала. Проект масштабный и предполагает обустройство на Тамбее причала приема строительных грузов, универсального причала и причала портофлота. Компания также планирует сооружение подходного канала для приема грузов. Эти грузы предназначены для обустройства меловых отложений Тамбейского месторождения.

Строительство железной дороги в рамках СШХ и моста через Обь в ЯНАО

Если на федеральном уровне будут приняты конкретные бюджетные решения после майского распоряжения Владимира Путина, данного после поездки президента в Мурманск, ямальские власти будут развивать один из ключевых арктических проектов России — строительство железнодорожной линии Северного Широтного хода и мостового перехода через Обь длиной более семи километров. Эта инфраструктура станет частью более масштабного российского проекта — Трансарктического транспортного коридора, логистического проекта, который расширяет Северный морской путь и связывает Европу с Азией через арктические воды.

В связи с этим в ближайшие три года базовый сценарий развития ямальской экономики предполагает инвестирование с участием концессионеров («Газпром», РЖД), бюджетов разных уровней, в том числе ямальского в лице «Проектного офиса». Основной объем инвестиций придется на 2027 год. 

«Некоторое снижение в 2028 году связано с неравномерными капвложениями в строительство совмещенного мостового перехода через реку Обь в составе проекта создания железнодорожного Северного широтного хода, основной объем которых приходится на 2027 год», — указывается в документе источника.

В случае ухудшения экономической ситуации ямальские власти рассчитывают сохранить в регионе хотя бы действующие предприятия ТЭК и достигнутый уровень развития производства сжиженного природного газа. «В консервативном варианте в случае ухудшения общей экономической обстановки предполагаются только текущие капитальные расходы (замена, ремонт) и капиталовложения в экономически значимые проекты в сфере развития производства СПГ», — отмечают в департаменте. Но объем инвестиций в таком случае к 2028 году останется на уровне 2025 года.

