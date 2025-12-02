Свердловские «единороссы» готовятся к большому съезду
Конференция состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Свердловское отделение «Единой России» 9 декабря проведет традиционную ежегодную конференцию. В повестке — подведение итогов года и подготовка к новому 2026-му, в частности, к выборам в Госдуму и заксобрание. Подробнее URA.RU рассказали несколько источников.
«Это ежегодная отчетная конференция политсовета, будут также обсуждаться задачи на 2026-й год. Пройдет ротация — по уставу нужно обновить 10% состава», — поделился один из собеседников. По словам другого, съезд состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО». Большая часть муниципальных и районных отделений провели отчетные конференции еще на прошлой неделе.
В прошлом году съезд регионального политсовета «Единой России» проходил 20 ноября. Тогда экс-губернатор Евгений Куйвашев, в частности, раздал награды за успешную работу на выборах — президента и в муниципальные думы. А также ввел в состав политсовета мэра Березовского Евгения Писцова и главу Каменска-Уральского Алексея Герасимова.
