Политика

Свердловские «единороссы» готовятся к большому съезду

Годовая конференция свердловской «Единой России» пройдет 9 декабря
02 декабря 2025 в 13:30
Конференция состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловское отделение «Единой России» 9 декабря проведет традиционную ежегодную конференцию. В повестке — подведение итогов года и подготовка к новому 2026-му, в частности, к выборам в Госдуму и заксобрание. Подробнее URA.RU рассказали несколько источников.

«Это ежегодная отчетная конференция политсовета, будут также обсуждаться задачи на 2026-й год. Пройдет ротация — по уставу нужно обновить 10% состава», — поделился один из собеседников. По словам другого, съезд состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО». Большая часть муниципальных и районных отделений провели отчетные конференции еще на прошлой неделе.

В прошлом году съезд регионального политсовета «Единой России» проходил 20 ноября. Тогда экс-губернатор Евгений Куйвашев, в частности, раздал награды за успешную работу на выборах — президента и в муниципальные думы. А также ввел в состав политсовета мэра Березовского Евгения Писцова и главу Каменска-Уральского Алексея Герасимова.

