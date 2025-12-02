Свердловские «единороссы» готовятся к большому съезду

Конференция состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловское отделение «Единой России» 9 декабря проведет традиционную ежегодную конференцию. В повестке — подведение итогов года и подготовка к новому 2026-му, в частности, к выборам в Госдуму и заксобрание. Подробнее URA.RU рассказали несколько источников.

«Это ежегодная отчетная конференция политсовета, будут также обсуждаться задачи на 2026-й год. Пройдет ротация — по уставу нужно обновить 10% состава», — поделился один из собеседников. По словам другого, съезд состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО». Большая часть муниципальных и районных отделений провели отчетные конференции еще на прошлой неделе.