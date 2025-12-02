В Пермском крае тарифы на коммунальные услуги в 2026 году вырастут дважды

Предельный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Пермском крае в 2026 году составит 15%. При этом повышение цен коснется жителей региона дважды: в начале января и в октябре, предупредили власти.

В 2026 году плата за коммунальные услуги в Прикамье вырастет дважды. Первая индексация произойдет с 1 января (на 1,7%) в связи с увеличением НДС. Вторая — с 1 октября, когда вступят в силу новые тарифы после переноса ежегодной даты их изменения с июля на октябрь (согласно федеральному законодательству). При этом с 1 октября установлен предельный индекс роста платы за ЖКУ — 15%» — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья. Власти отмечают, что индексация не коснется тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.