В Пермском крае тарифы на коммунальные услуги в 2026 году вырастут дважды
Предельный индекс роста платы за ЖКУ не должен превысить 15%, заверяют власти
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Предельный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Пермском крае в 2026 году составит 15%. При этом повышение цен коснется жителей региона дважды: в начале января и в октябре, предупредили власти.
В 2026 году плата за коммунальные услуги в Прикамье вырастет дважды. Первая индексация произойдет с 1 января (на 1,7%) в связи с увеличением НДС. Вторая — с 1 октября, когда вступят в силу новые тарифы после переноса ежегодной даты их изменения с июля на октябрь (согласно федеральному законодательству). При этом с 1 октября установлен предельный индекс роста платы за ЖКУ — 15%» — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на министерство тарифного регулирования и энергетики Прикамья. Власти отмечают, что индексация не коснется тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов.
Ранее URARU писало, что рост тарифов на ЖКУ в Пермском крае в текущем году превысил общероссийские показатели. Индексация составили до 21%.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!