В январе в Когалым запустят новый авиарейс

«Полетная программа в Когалым стартует восьмого января, рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам. Вылет из Новосибирска в 07:25, прибытие в Когалым в 07:15. Обратный рейс вылетает в 07:55 и прибывает в Новосибирск в 11:45», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.