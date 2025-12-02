В январе в Когалым запустят новый авиарейс
02 декабря 2025 в 13:33
Из Новосибирска в Когалым запускают авиарейс
S7 Airlines запускает регулярные рейсы в Когалым из Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Полетная программа в Когалым стартует восьмого января, рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам. Вылет из Новосибирска в 07:25, прибытие в Когалым в 07:15. Обратный рейс вылетает в 07:55 и прибывает в Новосибирск в 11:45», — пояснили в пресс-службе авиакомпании.
Билеты уже в продаже. Их стоимость начинается от девяти тысяч рублей.
