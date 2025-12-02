Логотип РИА URA.RU
В ХМАО взлетела стоимость любимого новогоднего угощения жителей

Красная рыба в ХМАО подорожала почти на 5%
02 декабря 2025 в 15:15
Красная рыба считается одним из главных продуктов на новогоднем столе

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе красная рыба, которая считается одним из главных продуктов на новогоднем столе, за год подорожала почти на 5%. В среднем по региону стоимость килограмма превысила полторы тысячи рублей, сообщает Росстат.

«Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород. Килограмм в ХМАО в среднем стоит 1556,59 рублей. Год назад цена была на уровне 1489,64 рублей», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU.

Среди крупнейших городов региона дороже всего красную рыбу продают в Ханты-Мансийске. За кило в местных магазинах просят более 1,8 тысяч рублей.

Цены в Сургуте ниже, здесь красная рыба в среднем стоит почти 1,5 тысячи. А в Нижневартовске стоимость составляет чуть больше 1,4 тысяч рублей.

В местных магазинах стоимость красной рыбы начинается с 1-1,5 тысяч рублей за килограмм в зависимости от породы продукции. Дешевле выставляют на продажу неразделанную рыбу.

Ранее URA.RU рассказывало, что красная икра в Югре за год подорожала почти на 30%. Стоимость килограмма деликатеса добралась почти до девяти тысяч рублей.

