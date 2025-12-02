Логотип РИА URA.RU
В курганскую больницу устроились два молодых врача: стоматолог-хирург и приезжий терапевт. Фото

В Каргаполье приняли на работу двух молодых врачей
02 декабря 2025 в 13:35
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области в межрайонную больницу № 5 Каргапольского округа приняли двух новых врачей — стоматолога-хирурга и терапевта. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области. 

«Лыкова Анастасия Александровна в 2025 году успешно закончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности „Стоматология“, и приступила к работе в Межрайонную больницу №5 врачом-хирургом-стоматологом», — указано в сообщении.

Второй новый специалист — Тошматов Бехзод Йулчибоевич. Он закончил Таджикский государственный медицинский университет в 2017 году, в 2018 году прошел интернатуру по специальности «Кардиология», а в 2020-м — курсы повышения квалификации по семейной медицине. До переезда в Курганскую область Бехзод Тошматов работал участковым врачом-терапевтом и руководил амбулаторией. С августа 2025 года он трудится в Межрайонной больнице № 5 врачом-терапевтом.

В департаменте подчеркнули, что привлечение врачей в районные медучреждения остается приоритетом. Новые назначения в межрайонной больнице № 5 рассматривают как часть системной работы по укреплению первичного звена и обеспечению доступности медицинской помощи в сельских территориях.

Стоматолог-хирург Анастасия Лыкова приступила к работе в МБ №5

Фото: Межрайонная больница №5, ВКонтакте

Комментарии (2)
  • Иван
    02 декабря 2025 14:39
    С начала 2025 года в Курганской области на работу в медицинские учреждения устроились 142 молодых специалиста, окончивших вузы и колледжи в 2025 году. Эта работа проводится по поручению губернатора Вадима Шумкова для обеспечения кадрами больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
  • Ирина
    02 декабря 2025 14:32
    Стоматолог-хирург особенно дефицитная специальность для межрайонной больницы. Молодцы ребята. Успехов им больших. Программа по привлечению медиков даёт результаты. Теперь главное им создать нормальные условия для работы и жизни.
