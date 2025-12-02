Два молодых врача приступили к работе в межрайонной больнице №5 в этом году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области в межрайонную больницу № 5 Каргапольского округа приняли двух новых врачей — стоматолога-хирурга и терапевта. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области.

«Лыкова Анастасия Александровна в 2025 году успешно закончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности „Стоматология“, и приступила к работе в Межрайонную больницу №5 врачом-хирургом-стоматологом», — указано в сообщении.

Второй новый специалист — Тошматов Бехзод Йулчибоевич. Он закончил Таджикский государственный медицинский университет в 2017 году, в 2018 году прошел интернатуру по специальности «Кардиология», а в 2020-м — курсы повышения квалификации по семейной медицине. До переезда в Курганскую область Бехзод Тошматов работал участковым врачом-терапевтом и руководил амбулаторией. С августа 2025 года он трудится в Межрайонной больнице № 5 врачом-терапевтом.

В департаменте подчеркнули, что привлечение врачей в районные медучреждения остается приоритетом. Новые назначения в межрайонной больнице № 5 рассматривают как часть системной работы по укреплению первичного звена и обеспечению доступности медицинской помощи в сельских территориях.