В курганскую больницу устроились два молодых врача: стоматолог-хирург и приезжий терапевт. Фото
Два молодых врача приступили к работе в межрайонной больнице №5 в этом году
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Курганской области в межрайонную больницу № 5 Каргапольского округа приняли двух новых врачей — стоматолога-хирурга и терапевта. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Курганской области.
«Лыкова Анастасия Александровна в 2025 году успешно закончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности „Стоматология“, и приступила к работе в Межрайонную больницу №5 врачом-хирургом-стоматологом», — указано в сообщении.
Второй новый специалист — Тошматов Бехзод Йулчибоевич. Он закончил Таджикский государственный медицинский университет в 2017 году, в 2018 году прошел интернатуру по специальности «Кардиология», а в 2020-м — курсы повышения квалификации по семейной медицине. До переезда в Курганскую область Бехзод Тошматов работал участковым врачом-терапевтом и руководил амбулаторией. С августа 2025 года он трудится в Межрайонной больнице № 5 врачом-терапевтом.
В департаменте подчеркнули, что привлечение врачей в районные медучреждения остается приоритетом. Новые назначения в межрайонной больнице № 5 рассматривают как часть системной работы по укреплению первичного звена и обеспечению доступности медицинской помощи в сельских территориях.
Стоматолог-хирург Анастасия Лыкова приступила к работе в МБ №5
Фото: Межрайонная больница №5, ВКонтакте
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Иван02 декабря 2025 14:39С начала 2025 года в Курганской области на работу в медицинские учреждения устроились 142 молодых специалиста, окончивших вузы и колледжи в 2025 году. Эта работа проводится по поручению губернатора Вадима Шумкова для обеспечения кадрами больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
- Ирина02 декабря 2025 14:32Стоматолог-хирург особенно дефицитная специальность для межрайонной больницы. Молодцы ребята. Успехов им больших. Программа по привлечению медиков даёт результаты. Теперь главное им создать нормальные условия для работы и жизни.