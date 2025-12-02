В Тюменской области «Магнит» заплатит 350 тысяч рублей инвалиду, сломавшему бедро на входе в магазин
Администрация магазина не обеспечила безопасность посетителей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюменской области инвалид сломал бедро на входе в магазин «Магнит», теперь ему должны выплатить 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел в январе в Аромашево.
«Заявитель, являющийся пенсионером и инвалидом третьей группы, пришел за покупками в магазин „Магнит“. При входе в магазин он поскользнулся на скользкой кафельной плитке и, потеряв равновесие, упал. В результате пенсионер получил закрытый перелом левой бедренной кости», — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что администрация магазина не обеспечила безопасность посетителей. Суд взыскал с «Магнита» 350 тысяч рублей компенсации.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на подростка-инвалида на самокате напали гуси. Ребенок упал, у него диагностировали серьезную травму колену. Хозяйку птиц обязали заплатить мальчику 90 тысяч рублей.
