Мать двух героев СВО попросила Текслера отремонтировать детский лагерь
Челябинка попросила отремонтировать детский лагерь под Кунашаком
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
В ходе прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером к главе региона обратилась Альфида Амирова — мать двух сыновей, погибших в ходе спецоперации. Она попросила Текслера сделать ремонт в детском лагере. Челябинский губернатор поклонился челябинке, чьи сыновья награждены орденом Мужества посмертно.
«Мы столкнулись с множеством проблем, которые, наверное, без вас не решить. В корпусе для самых маленьких детей 6-7 лет нужен капитальный ремонт. И еще дорогу надо отремонтировать от Кунашака до лагеря, она ужасная», — рассказала мать героев.
Текслер поблагодарил ее за неравнодушие к общественным вопросам. Он специально спустился к челябинке и поклонился ей. «Мы гордимся вашим сыновьями. Низкий вам поклон от всех нас!», — сказал Текслер.
Губернатор отметил, что за последние годы в ремонт и благоустройство детских оздоровительных лагерей направлены внушительные средства. Ежегодно в них отдыхает свыше 80 тысяч ребят. И эта работа будет продолжена. «Даю прямое поручение и главе муниципального округа, и министерства образования и науки подключиться к решению проблемы», — добавил Текслер.
