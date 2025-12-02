Мать двух героев СВО попросила Текслера отремонтировать детский лагерь

Челябинка попросила отремонтировать детский лагерь под Кунашаком Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

В ходе прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером к главе региона обратилась Альфида Амирова — мать двух сыновей, погибших в ходе спецоперации. Она попросила Текслера сделать ремонт в детском лагере. Челябинский губернатор поклонился челябинке, чьи сыновья награждены орденом Мужества посмертно.

«Мы столкнулись с множеством проблем, которые, наверное, без вас не решить. В корпусе для самых маленьких детей 6-7 лет нужен капитальный ремонт. И еще дорогу надо отремонтировать от Кунашака до лагеря, она ужасная», — рассказала мать героев.

Текслер поблагодарил ее за неравнодушие к общественным вопросам. Он специально спустился к челябинке и поклонился ей. «Мы гордимся вашим сыновьями. Низкий вам поклон от всех нас!», — сказал Текслер.

