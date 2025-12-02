Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Мать двух героев СВО попросила Текслера отремонтировать детский лагерь

02 декабря 2025 в 13:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинка попросила отремонтировать детский лагерь под Кунашаком

Челябинка попросила отремонтировать детский лагерь под Кунашаком

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

В ходе прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером к главе региона обратилась Альфида Амирова — мать двух сыновей, погибших в ходе спецоперации. Она попросила Текслера сделать ремонт в детском лагере. Челябинский губернатор поклонился челябинке, чьи сыновья награждены орденом Мужества посмертно. 

«Мы столкнулись с множеством проблем, которые, наверное, без вас не решить. В корпусе для самых маленьких детей 6-7 лет нужен капитальный ремонт. И еще дорогу надо отремонтировать от Кунашака до лагеря, она ужасная», — рассказала мать героев.

Текслер поблагодарил ее за неравнодушие к общественным вопросам. Он специально спустился к челябинке и поклонился ей. «Мы гордимся вашим сыновьями. Низкий вам поклон от всех нас!», — сказал Текслер.

Продолжение после рекламы

Губернатор отметил, что за последние годы в ремонт и благоустройство детских оздоровительных лагерей направлены внушительные средства. Ежегодно в них отдыхает свыше 80 тысяч ребят. И эта работа будет продолжена. «Даю прямое поручение и главе муниципального округа, и министерства образования и науки подключиться к решению проблемы», — добавил Текслер.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал