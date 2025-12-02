«Ведомости»: убившего лося коммуниста Рашкина хотят вернуть в Госдуму

Валерий Рашкин был осужден за незаконное убийство лося Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лишенный мандата в 2022 году из ‑за дела о незаконной охоте, рассматривается в качестве возможного кандидата на выборы в Госдуму 2026 года от Иркутской области. Об этом газета «Ведомости» со ссылкой на три источника.

«Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, досрочно лишенный депутатского мандата 25 мая 2022 г. из-за незаконной охоты, может пойти на выборы в Госдуму в 2026 г. от Иркутской области», — передают «Ведомости» со ссылкой на источники в КПРФ и правительстве региона. Сам Рашкин не подвердил и не опроверг информацию.

По данным «Ведомостей», в пользу возвращения коммуниста говорит освободившийся у коммунистов мандат в Иркутской области и запрос на «узнаваемого федерального политика» в регионе. Первый секретарь иркутского обкома КПРФ, депутат Госдумы Сергей Левченко сообщил изданию, что официально судьба возможного выдвижения Рашкина еще не обсуждалась, но признал саму идею привлекательной. «Валерий Федорович, я думаю, обязательно посоветуется и обязательно разрешения спросит у руководства партии. <...> Но думаю, что немножко рано [обсуждать этот вопрос], потому что мы только-только начинаем кандидатов определять, по крайней мере по тем округам, где замены планируются», — сказал он «Ведомостям».

Основанием для обсуждения кандидатуры Рашкина стал переход депутата Михаила Щапова, представлявшего Иркутскую область от КПРФ, на пост аудитора Счетной палаты в сентябре 2025 года. По информации источников, в партии рассчитывают сохранить округ за собой и подбирают фигуру с устойчивым электоратом и опытом федеральной кампании. При этом, по словам собеседников издания, выдвижение Рашкина возможно только при согласии федерального руководства КПРФ и после обсуждения на региональной партийной конференции.