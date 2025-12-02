Логотип РИА URA.RU
На Ямале завершается семилетняя программа расселения аварийного жилья

266 квартир для жильцов аварийных домов сдадут на Ямале до конца 2025 года
02 декабря 2025 в 13:46
Расселить миллион квадратных метров аварийного жилья в ЯНАО планируют до конца 2025 года

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил о скором завершении программы расселения миллиона квадратных метров аварийного жилья на Ямале. По его словам, до этого момента «остаются считаные дни». Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях. 

«До расселения на Ямале миллиона квадратных метров аварийного жилья остаются считаные дни. На выходных оценил темпы жилищного строительства в Салехарде», — написал Артюхов в telegram-канале.

Глава округа подчеркнул, что до 2025 года в Обдорском микрорайоне будут сданы два дома на 266 квартир. Ввести здания в эксплуатацию планируют до конца 2025 год. Заселение новых жильцов начнут проводить с 2026. 

В этом районе уже сдали пять многоквартирных домов, открыли школу и детский сад, благоустроили дворы и запустили торговый центр. Сейчас там строят еще одну школу и детский сад, а также 29 жилых домов. По плану, в новый квартал переедут около пяти тысяч семей из ветхих и аварийных домов.

Масштабную программу расселения миллиона квадратных метров аварийного жилья на Ямале запустили семь лет назад, в ее рамках на месте снесенных домов в Салехарде, Тарко-Сале, Ноябрьске и Губкинском формируют новые микрорайоны с современной инфраструктурой. Флагманом программы в окружной столице стал Обдорский микрорайон.

