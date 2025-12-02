Возле концерна «Калина» открыли важную улицу спустя несколько срывов

Движение открыли после полудня Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге 2 декабря открыли движение по участку улицы Комсомольской от Библиотечной до развязки у концерна «Калина», рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Открытие срывалось неоднократно, а крайний раз должно было состояться накануне, но проезд остался закрытым.

«Проезд открыли в 14:00. Транспорт уже начал движение по отремонтированному участку», — пояснили в мэрии.

Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024-го, однако открытие переносили регулярно. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у генподрядчика — московской компании «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027-го. Теперь проект планируют завершить до конца 2026-го.

Стоимость контракта, как и сроки завершения работ, не раз менялись. В октябре 2025 года стройка подорожала с 8,27 до 8,84 млрд рублей. Изначально ее оценивали в 6,4 млрд рублей.