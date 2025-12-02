Челябинцы отправились в автосалоны скупать китайские авто с пробегом

Продукция китайского автопрома в Челябинске все уверенней занимает рынок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобилисты Челябинской области осенью скупали китайские авто с пробегом. Как URA.RU пояснили в пресс-службе платформы «Авито Авто», спрос в сравнении с предыдущей зимой вырос на треть.

«Спрос на китайские авто с пробегом от дилеров осенью на 32% выше, чем зимой. Наиболее востребованными стали машины марок Geely, Chery, HAVAL, Changan и LIFAN, а среди моделей — Geely Atlas, Geely Coolray, LIFAN X60, EXEED LX и Chery Tiggo 7 Pro Max», — пояснили URA.RU в офисе «Авито Авто».

Эксперты отметили, что средняя цена таких автомобилей за указанный период снизилась на 3%, составив около 1,7 млн рублей. При этом самой популярной конкретной моделью на вторичном рынке стал кроссовер Geely Atlas.

Продолжение после рекламы

Аналитики зафиксировали значительный рост спроса на автомобили некоторых китайских брендов с начала года. Например, интерес к марке EXEED увеличился на 80,8%, а к Geely — на 48%.