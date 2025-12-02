Логотип РИА URA.RU
Челябинцы отправились в автосалоны скупать китайские авто с пробегом

02 декабря 2025 в 13:30
Продукция китайского автопрома в Челябинске все уверенней занимает рынок

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобилисты Челябинской области осенью скупали китайские авто с пробегом. Как URA.RU пояснили в пресс-службе платформы «Авито Авто», спрос в сравнении с предыдущей зимой вырос на треть.

«Спрос на китайские авто с пробегом от дилеров осенью на 32% выше, чем зимой. Наиболее востребованными стали машины марок Geely, Chery, HAVAL, Changan и LIFAN, а среди моделей — Geely Atlas, Geely Coolray, LIFAN X60, EXEED LX и Chery Tiggo 7 Pro Max», — пояснили URA.RU в офисе «Авито Авто».

Эксперты отметили, что средняя цена таких автомобилей за указанный период снизилась на 3%, составив около 1,7 млн рублей. При этом самой популярной конкретной моделью на вторичном рынке стал кроссовер Geely Atlas.

Аналитики зафиксировали значительный рост спроса на автомобили некоторых китайских брендов с начала года. Например, интерес к марке EXEED увеличился на 80,8%, а к Geely — на 48%.

Осенью доля китайских машин в дилерских предложениях автомобилей с пробегом по России достигла 10,7%. Этот показатель вырос на 10% по сравнению с осенью 2024 года. Китайский автопром на вторичном рынке уже обогнал по этому параметру американские, французские и чешские автомобили. В ближайшее время эта тенденция может усилиться.

