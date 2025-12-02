В Челябинске завершают реконструкцию мемориала «Скорбящие матери»
Памятник полностью реконструировали (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске завершается реконструкция памятника «Скорбящие матери». Об этом рассказал в ходе прямой линии губернатору региона Алексею Текслеру мэр города Алексей Лошкин в ответ на вопрос жителя Москвы, чей дедушка похоронен на Лесном кладбище.
«Уже несколько лет я не могу со своей семьей попасть на могилу деда. И очень прошу вас повлиять на этот вопрос», — рассказал в ходе прямой линии с губернатором внук участника ВОВ, Героя Советского Союза из Москвы Денис Луценко, чей дедушка похоронен на лесном кладбище.
Текслер выразил благодарность жителю Москвы за вклад в сохранение памяти о герое-выходце с Южного Урала и напомнил, что в Ленинском районе Челябинска одна из улиц носит имя летчика Луценко. Помимо этого, он поручил подключиться к ответу на вопрос главе города Алексею Лошкину, который представил информацию о текущем положении дел.
«В настоящий момент большая часть работ выполнена. Монумент открыт и доступен для посещения, завтра у нас запланировано там торжественное возложение венков», — рассказал Лошкин.
Глава города уточнил, что доступ в мемориальную часть тоже открыт. Рабочим предстоит выложить около 100 квадратных метров гранитной плитки. Они завершат работы уже в ближайшие дни.
Сроки реконструкции «Памятника воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в госпиталях Челябинска» на кладбище «Лесное» были продлены в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ. Эти виды работ выявились уже в процессе реставрации и ремонта. В администрации города оперативно разработали технические решения, позволяющие завершить реализацию проекта до конца текущего года. В ходе прямой линии Текслер дал поручение главе Челябинска привести в порядок не только мемориальные объекты, но и всю прилегающую территорию и в дальнейшем содержать ее в надлежащем состоянии.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!