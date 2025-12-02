В Челябинске завершают реконструкцию мемориала «Скорбящие матери»

Памятник полностью реконструировали (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершается реконструкция памятника «Скорбящие матери». Об этом рассказал в ходе прямой линии губернатору региона Алексею Текслеру мэр города Алексей Лошкин в ответ на вопрос жителя Москвы, чей дедушка похоронен на Лесном кладбище.

«Уже несколько лет я не могу со своей семьей попасть на могилу деда. И очень прошу вас повлиять на этот вопрос», — рассказал в ходе прямой линии с губернатором внук участника ВОВ, Героя Советского Союза из Москвы Денис Луценко, чей дедушка похоронен на лесном кладбище.

Текслер выразил благодарность жителю Москвы за вклад в сохранение памяти о герое-выходце с Южного Урала и напомнил, что в Ленинском районе Челябинска одна из улиц носит имя летчика Луценко. Помимо этого, он поручил подключиться к ответу на вопрос главе города Алексею Лошкину, который представил информацию о текущем положении дел.

Продолжение после рекламы

«В настоящий момент большая часть работ выполнена. Монумент открыт и доступен для посещения, завтра у нас запланировано там торжественное возложение венков», — рассказал Лошкин.

Глава города уточнил, что доступ в мемориальную часть тоже открыт. Рабочим предстоит выложить около 100 квадратных метров гранитной плитки. Они завершат работы уже в ближайшие дни.