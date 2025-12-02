Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Туризм

Турагенты назвали самые популярные у жителей ХМАО города для путешествий на Новый год

Жители ХМАО активно разбирают новогодние туры по России
02 декабря 2025 в 18:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
У югорчан остается популярным путешествовать по стране на Новый год

У югорчан остается популярным путешествовать по стране на Новый год

Фото: Роман Наумов © URA.RU

У жителей ХМАО остаются популярны путешествия по России на новогодних каникулах. Чаще всего югорчане отправляются в крупные города и посещают природные локации. Туристические тренды URA.RU обсудило с эспертом компании «Семь чудес» Марианной Кульченко.

«По России среди популярных направлений Калининград, Казань, Санкт-Петербург, конечно же, и озеро Байкал. Летят в основном на праздники. Туры выходят примерно по 7-11 дней. Иногда захватывают немного и не праздничных дней», — поясняет турагент.

Поездки на новогодние каникулы считаются одними из самых дорогих в течение года. Причина в высоком спросе, поэтому турагенты советуют бронировать отдых заранее. При этом уже в конце осени и начале зимы в популярных и доступных локациях мест в отелях может не оставаться.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали активно путешествовать в Казахстан. По данным турагентов SoloWay, нередко туристы едут туда не только ради отдыха, но и на концерты зарубежных звезд.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал