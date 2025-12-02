Турагенты назвали самые популярные у жителей ХМАО города для путешествий на Новый год

У югорчан остается популярным путешествовать по стране на Новый год Фото: Роман Наумов © URA.RU

У жителей ХМАО остаются популярны путешествия по России на новогодних каникулах. Чаще всего югорчане отправляются в крупные города и посещают природные локации. Туристические тренды URA.RU обсудило с эспертом компании «Семь чудес» Марианной Кульченко.

«По России среди популярных направлений Калининград, Казань, Санкт-Петербург, конечно же, и озеро Байкал. Летят в основном на праздники. Туры выходят примерно по 7-11 дней. Иногда захватывают немного и не праздничных дней», — поясняет турагент.

Поездки на новогодние каникулы считаются одними из самых дорогих в течение года. Причина в высоком спросе, поэтому турагенты советуют бронировать отдых заранее. При этом уже в конце осени и начале зимы в популярных и доступных локациях мест в отелях может не оставаться.

Продолжение после рекламы