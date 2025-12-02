Логотип РИА URA.RU
В пермском Соликамске завод продают по цене элитной дачи

В Пермском крае продают за 27,5 млн рублей завод по производству монтажной пены
02 декабря 2025 в 13:35
На заводе производят монтажную пену и герметики (архивное фото)

На заводе производят монтажную пену и герметики (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Соликамске Пермского края выставили на продажу завод по выпуску монтажной пены. Производство работает более двух лет и продается за 27,5 млн рублей. Для сравнения — столько же в пригороде Перми стоит элитная дача.

«Производство монтажной пены в Пермском крае. Разработана своя рецептура, наработана клиентская база, на складах в наличии есть остатки готовой продукции. Имеется полный пакет всех документов и запатентованный товарный знак. Цена — 27,5 млн рублей», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что новому владельцу завода достанется все необходимое оборудование, в том числе — автоматическая производственная линия, винтовой компрессор, насосы и другая техника. Само предприятие производит профессиональную монтажную пену, напыляемый утеплитель и различные герметики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае завод продают по цене элитной квартиры. Стоимость предприятия, выпускающего блоки из полистиролбетона, составляет 24 млн рублей.

