В пермском Соликамске завод продают по цене элитной дачи

На заводе производят монтажную пену и герметики (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Соликамске Пермского края выставили на продажу завод по выпуску монтажной пены. Производство работает более двух лет и продается за 27,5 млн рублей. Для сравнения — столько же в пригороде Перми стоит элитная дача.

«Производство монтажной пены в Пермском крае. Разработана своя рецептура, наработана клиентская база, на складах в наличии есть остатки готовой продукции. Имеется полный пакет всех документов и запатентованный товарный знак. Цена — 27,5 млн рублей», — сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что новому владельцу завода достанется все необходимое оборудование, в том числе — автоматическая производственная линия, винтовой компрессор, насосы и другая техника. Само предприятие производит профессиональную монтажную пену, напыляемый утеплитель и различные герметики.

Продолжение после рекламы