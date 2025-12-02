Логотип РИА URA.RU
Челябинец сжег элитное авто обидчика и сбежал в Волгоград

02 декабря 2025 в 13:38
Полиция задержала поджигателя

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Златоуста (Челябинская область) сжег Toyota Land Cruiser своего обидчика и сбежал в Волгоград. Попытка уйти от закона потерпела фиаско: его задержали и доставили в Челябинскую область, где в отношении него возбудили уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Специалисты МЧС России, обследовав место происшествия, обнаружили признаки поджога. К расследованию произошедшего подключились сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Оперативникам удалось найти доказательства на месте ЧП. Они установили марку и госномер автомобиля, на котором скрылся предполагаемый злоумышленник. Информация была передана в ГАИ.

«Спустя сутки, на территории Волгоградской области экипаж ДПС остановил автомобиль подозреваемого. Водитель — 23-летний житель Златоуста был задержан. Молодой человек дал признательные показания и пояснил полицейским, что совершил поджог из личной неприязни», — добавили в пресс-службе ведомства.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Он находится в СИЗО.

