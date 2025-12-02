Мировые эксперты по борьбе с фейками раскроют, как ИИ обманывает людей

Мировые эксперты из GFCN научат участников семинара выявлять фейки, которые генерирует ИИ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) проведет открытый онлайн-семинар «Как ИИ формирует новую реальность, стирая грань между правдой и фейком». Эксперты обещают участникам научить раскрывать даже самую правдоподобную ложь от нейросетей.

«Семинар будет посвящен одной из самых острых тем современности — влиянию искусственного интеллекта на информационную среду. Эксперты в области цифровых технологий расскажут участникам, как ИИ генерирует правдоподобный, но ложный контент, и какие инструменты могут помочь распознавать такие „современные фейки“», — сообщается на сайте ассоциации. Участие в вебинаре бесплатное. Сделать это можно по ссылке. Образовательная сессия начнется в 12:00 по московскому времени в формате онлайн-конференции на английском языке.

Первым спикером заявлена эксперт GFCN и аналитик по кибербезопасности Geopolitics360 Лили Онг. Она подробно разберет природу дипфейков и опишет их как один из наиболее опасных инструментов информационных атак. Эксперт объяснит, как создаются манипулятивные видео, в каких сферах они чаще всего применяются и какие признаки помогут пользователям распознать подделку.

Вторым выступит кандидат экономических наук Михаил Неустроев, член экспертного клуба «Мастерской новых медиа» и специалист по применению нейросетей в бизнесе и PR. Он представит участникам практические возможности искусственного интеллекта в современной медиасреде. Отдельный блок будет посвящен тому, как использовать нейросети при проведении расследований и проверке спорных сообщений.

В GFCN напомнили, что вебинар станет вторым в цикле англоязычных образовательных сессий. Первый семинар «Практический фактчекинг» прошел 25 ноября. Тогда начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков и эксперт GFCN Тимофей Ви на реальных примерах показали участникам базовые принципы проверки фактов и опровержения фейков.

Новые онлайн-семинары с участием российских и зарубежных экспертов также запланированы на 9 и 12 декабря. Организаторы уточнили, что все мероприятия цикла направлены на повышение цифровой и медиаграмотности аудитории в разных странах и обмен практиками борьбы с дезинформацией.