СВР: Франция ищет повод для прямого участия в конфликте на Украине
СВР раскрыла планы Франции по участию в украинском конфликте
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Франция активно ищет варианты прямого участия своих военнослужащих в конфликте на Украине. Об этом сообщила служба внешней разведки (СВР) России.
«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте СВР.
Подтверждением служит постановление от 31 октября, разрешающее использование частных военных компаний (ЧВК) для поддержки страны в вооруженном конфликте. СВР отмечает, что Киев нуждается в иностранных ЧВК с западным оружием, поскольку украинская ПВО не справляется с российскими целями, поскольку освоение истребителей «Мираж» требует для ВСУ времени и квалификации.
«Освоение же „Миражей“ и другой техники требует времени и высокой квалификации. Вот для этого Киеву и понадобятся зарубежные ЧВК, оснащенные современным западным, прежде всего, французским вооружением», — говорится в релизе.
Также отмечается, что Москва будет расценивать присутствие на территории Украины французских ЧВК, которые в упомянутом указе скромно обозначены как «референс-операторы» Министерства вооруженных сил, как прямое вовлечение Франции в вооруженный конфликт против России. В этой связи французские ЧВК будут рассматриваться Вооруженными силами РФ как приоритетные законные цели.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.