Франция активно ищет варианты прямого участия своих военнослужащих в конфликте на Украине. Об этом сообщила служба внешней разведки (СВР) России.

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте СВР.

Подтверждением служит постановление от 31 октября, разрешающее использование частных военных компаний (ЧВК) для поддержки страны в вооруженном конфликте. СВР отмечает, что Киев нуждается в иностранных ЧВК с западным оружием, поскольку украинская ПВО не справляется с российскими целями, поскольку освоение истребителей «Мираж» требует для ВСУ времени и квалификации.

«Освоение же „Миражей“ и другой техники требует времени и высокой квалификации. Вот для этого Киеву и понадобятся зарубежные ЧВК, оснащенные современным западным, прежде всего, французским вооружением», — говорится в релизе.