Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Бывший спиртзавод в Ирбите продают за 1 рубль. Фото

02 декабря 2025 в 14:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Завод был построен в 1899 году (архивное фото)

Завод был построен в 1899 году (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ирбите за символическую цену в один рубль выставили на торги объект культурного наследия — здание бывшего спиртоводочного завода. Информация появилась на сайте Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.

«24 декабря 2025 года пройдут торги по продаже здания площадью 504,9 квадратных метров. Начальная цена лота — 1 рубль», — сказано в сообщении. Покупателю достанется каменное двухэтажное здание, заявки на приобретение принимаются до 22 декабря.

Фото: соцсети Invest in Ural

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал