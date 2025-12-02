Бывший спиртзавод в Ирбите продают за 1 рубль. Фото
Завод был построен в 1899 году (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Ирбите за символическую цену в один рубль выставили на торги объект культурного наследия — здание бывшего спиртоводочного завода. Информация появилась на сайте Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.
«24 декабря 2025 года пройдут торги по продаже здания площадью 504,9 квадратных метров. Начальная цена лота — 1 рубль», — сказано в сообщении. Покупателю достанется каменное двухэтажное здание, заявки на приобретение принимаются до 22 декабря.
Фото: соцсети Invest in Ural
