Гость прочитал две лекции для студентов-лингвистов КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский государственный университет принял гостя из Китая — лингвиста Лиу Юньчжо, выпускника Северо-Восточного университета в Бостоне. Об этом сообщает пресс-служба КГУ. Иностранный специалист прочитал две лекции студентам-лингвистам третьего и четвертого курсов и провел с ними встречу в учебных корпусах вуза в Кургане.

«Лиу Юньчжо на своих лекциях рассказал студентам о современной жизни в Китае, о системе китайских иероглифов, национальной кухне и культуре чаепития. Визит организован по приглашению ректора Курганского государственного университета Надежды Дубив», — сообщили в пресс-службе Курганского государственного университета.

В университете уточнили, что после лекций гость из Китая продолжит знакомство с КГУ, пообщается с преподавателями и студентами, а также посетит основные достопримечательности Кургана. Для студентов-лингвистов предусмотрены дополнительные неформальные встречи, где они смогут задать вопросы о языковой практике, традициях и повседневной жизни в Китае.

Продолжение после рекламы