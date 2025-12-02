Выпускник университета США будет преподавать в Кургане. Фото
Гость прочитал две лекции для студентов-лингвистов КГУ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский государственный университет принял гостя из Китая — лингвиста Лиу Юньчжо, выпускника Северо-Восточного университета в Бостоне. Об этом сообщает пресс-служба КГУ. Иностранный специалист прочитал две лекции студентам-лингвистам третьего и четвертого курсов и провел с ними встречу в учебных корпусах вуза в Кургане.
«Лиу Юньчжо на своих лекциях рассказал студентам о современной жизни в Китае, о системе китайских иероглифов, национальной кухне и культуре чаепития. Визит организован по приглашению ректора Курганского государственного университета Надежды Дубив», — сообщили в пресс-службе Курганского государственного университета.
В университете уточнили, что после лекций гость из Китая продолжит знакомство с КГУ, пообщается с преподавателями и студентами, а также посетит основные достопримечательности Кургана. Для студентов-лингвистов предусмотрены дополнительные неформальные встречи, где они смогут задать вопросы о языковой практике, традициях и повседневной жизни в Китае.
Китайский язык в КГУ изучают как второй и третий иностранный на ряде направлений подготовки. В вузе работают носители языка из Китая. В текущем учебном году китайский язык студентам преподает приглашенный педагог — студентка Харбинского технологического университета Цзыин Чжоу. В университете считают, что подобные визиты носителей языка и приглашенных лекторов помогают расширить практику общения и поддерживают интерес к изучению китайской культуры среди курганских студентов.
